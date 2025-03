Strigl begeistert Balázs mit „dreckiger“ Samba

Balázs Ekker ließ sich davon jedoch nicht ablenken: „Sein Vater mag berühmt sein, aber Aaron ist nicht durchs Tanzen berühmt geworden.“ Er erinnerte an seine Warnung, es nicht zu vermasseln, und fügte anerkennend hinzu: „Und heute sehe ich genau das, was ich mir gewünscht habe.“ Maria Angelini-Santner lobte: „Sehr schön, gut gemacht!“ Conchita Wurst schwärmte: „Da war eine elektrische Verbindung zwischen euch … so toll! Euch könnte ich stundenlang zusehen.“