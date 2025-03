„Fürchterlich“: Tennis-Stars schießen gegen Nadal

22 Grand-Slam-Titel

Neben seinen 14 Siegen bei den French Open triumphierte Nadal auch viermal bei den US Open sowie je zweimal in Wimbledon und bei den Australian Open. Insgesamt stand er 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und kassierte über 134 Millionen Euro allein an Preisgeldern. Zusammen mit Federer und Novak Djokovic bildete Nadal die „Big Three“, die das Herrentennis fast zwei Jahrzehnte lang dominierten. In seiner glorreichen Karriere, die er im Oktober 2024 beendete, hatte Nadal offensichtlich einige Tricks auf Lager.