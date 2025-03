Gosch löst Mennel als ÖOC-Generalsekretär ab

Sehr gute Übergangsphase

„Wir hatten eine intensive, sehr gute Übergangsphase“, sprach Gosch vor der ordentlichen ÖOC-Hauptversammlung in einem Wiener Hotel seine seit den Olympischen Sommerspielen in Paris gut halbjährige Einarbeitungsphase an. Gosch hat ein abgeschlossenes BWL-Studium und sich im vergangenen Jahr in einem mehrstufigen Auswahlprozess gegen 83 nationale und internationale Bewerbungen durchgesetzt. Beim ÖOC ist der Steirer 2011 als Marketingexperte eingestiegen. Bis zuletzt war er Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsführung.