Schockmoment und Heli-Einsatz überschatteten Remis

Bereits nach zehn Sekunden segelte eine Flanke gefährlich in den Strafraum der Gäste. In einer unglücklichen Aktion lenkte Adnets David Löker den Ball per Kopf ins eigene Tor – unhaltbar für Keeper Stauder. Die Gastgeber blieben druckvoll, erarbeiteten sich gute Chancen und dominierten über weite Strecken die erste Halbzeit. Doch Adnet kämpfte sich ins Spiel zurück und drehte nicht nur das Ergebnis, sondern übernahm auch die Spielkontrolle. „Stauder hielt uns im Spiel, und wir haben die Partie dann auch vom Spielerischen her gedreht“, resümierte Adnet-Sektionsleiter Roman Walkner. „Am Ende war das Unentschieden wohl verdient – jede Mannschaft hatte ihre Halbzeit.“