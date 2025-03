Diese Bewegung bleibt den Kindern im Gedächtnis

Fehlhaltungen, Übergewicht und zu viel Zeit am Handy – immer mehr Kinder und Jugendliche wenden sich dem Sport ab. Jetzt sind Pädagogen, Übungsleiter und Trainer gefragt. Anfang April können sich alle Interessierten neue Ideen und Tipps für ihre Bewegungseinheiten am „Kinder gesund bewegen Kongress“ in Wr. Neustadt holen.