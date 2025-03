Felbermayr zum Auftakt nach Kollision Elfte

Beim Saisonauftakt der exklusiven Frauen-Serie im Rahmen der Formel 1 in Shanghai wurde die Oberösterreicherin am Samstag auf Position sechs liegend in der vorletzten Kurve des ersten Rennens von einer Konkurrentin gedreht, wodurch die 18-Jährige auf Rang elf zurückfiel. Das zweite Rennen findet am Sonntag (3.45 Uhr) statt.