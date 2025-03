Emma im Stress: Zweimal Wels – Shanghai und retour

Vorletzte Woche absolvierte die 18-jährige Welserin Emma Felbermayr drei Testtage in Shanghai und jettete Sonntag heim nach Wels, wo die Abiturientin am BG Dachsberg Montag wieder eine Schularbeit abliefern musste. Heute früh hob sie gemeinsam mit ihrem Vater Horst als Begleitung und größter Fan mit dem Flieger erneut Richtung China ab, wo ab Donnerstag der Start der Formel 1-Academy im Rahmen des Grand Prix erfolgt. Insgesamt wird Emma in einer Woche 34.476 km im Flugzeug abspulen.