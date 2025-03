Felbermayr debütiert in Shanghai in F1 Academy

Das Format ist gleich geblieben – am Samstag und am Sonntag findet jeweils ein Rennen statt, in Summe sieben Doppelrennen im Rahmenprogramm der Formel 1 stehen bis Ende November auf dem Programm. Ein Comeback feiert der „Reverse Grid“-Modus: Dabei tauschen die besten acht aus dem Qualifying die Plätze. Die Pole-Setterin startet als Achte ins Samstag-Rennen, die Achte der Qualifikation von ganz vorne. Das kommt Felbermayr in Shanghai zugute, sie darf von Position zwei starten. Zum Saisonstart liege der Fokus darauf, „jede Herausforderung anzunehmen und auf der engen Zusammenarbeit mit meinem Team, um mich stetig zu verbessern“, betonte die Maturantin.