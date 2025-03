Mählich: „Das Vorturnen war es sicher nicht“

Roman Mählich ist nicht nur ORF-Experte, sondern auch Trainer im niederösterreichischen Unterhaus. Und wagte in der Vergangenheit noch weitere berufliche Ausflüge. Was ihm am meisten Spaß macht und wieviel Geduld am Küniglberg noch übrig ist? Das und mehr verriet der 53-Jährige der „Krone“.