Tinte ist trocken: FC Bayern verpflichtet ÖFB-Ass

„Reizvolle Aufgabe“

„Ich freue mich sehr, in Zukunft für einen so erfolgreichen und starken Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Der gesamte Verein ist seit jeher erfolgreich und hat stets hohe Ansprüche“, sagte Dunst. Mit diesen Werten und Zielen könne sie sich sehr gut identifizieren. „Hier in München hat man die Möglichkeit, sich international mit den besten Mannschaften zu messen. Das ist eine reizvolle Aufgabe“, betonte die Steirerin. Die Liga kennt die 87-fache ÖFB-Teamspielerin in- und auswendig, nach Leverkusen, Duisburg und Frankfurt (seit 2019) fand sie neuerlich in Deutschland eine Herausforderung.