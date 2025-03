Rossi bei 4:0 von Minnesota gegen Seattle verletzt

Marco Rossi hat sich beim 4:0-Sieg von Minnesota Wild gegen Seattle Kraken in der National Hockey League (NHL) verletzt. Der 23-jährige Vorarlberger wurde am Mittwoch (Ortszeit) in der siebenten Minute von einem Schuss seines Teamkollegen Matt Boldy an der Innenseite des linken Knies getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen.