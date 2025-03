Ex-ÖFB-Nationalspieler und WSC-Legende ist tot!

Debüt im ÖFB-Team am 25. September 1963 gegen Irland

Sein Debüt im ÖFB-Team gab Hörmayer am 25. September 1963 im Achtelfinal-Hinspiel der Europameisterschaft 1964 beim 0:0 gegen Irland – u.a. an der Seite von Goalie Gernot Fraydl, Erich Hof oder Rudi Flögel. Knapp acht Jahre später, am 22. September 1968, endete seine Teamkarriere dann bei einem 0:1 in einem Testspiel in der Schweiz.