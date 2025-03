18 Jahre Atrio: Welche neuen Projekte geplant sind

„Ein guter Teil des Umsatzes kommt aus den Nachbarregionen und wir setzen gezielt in unseren Werbestrategien auf die drei Länder und drei Kulturen“, erklärt Centermanager Richard Oswald. Durch die Lage in einer Urlaubsregion kommen Kunden im Winter auch aus Polen, Kroatien und Ungarn sowie im Sommer aus Deutschland, Holland und der Schweiz. In den vergangenen 18 Jahren waren es insgesamt etwa 70 Millionen Besucher.