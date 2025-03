In der fiktiven Tabelle holt die Austria den Titel

Ein Siegerbier auf der Rückreise nach Wien gönnte sich Trainer Stephan Helm nicht. Im Bus war die Stimmung trotzdem sehr entspannt und angenehm. Nicht nur wegen dem 2:0 gegen WSG Tirol. Die Austria kann auf einen beeindruckenden Grunddurchgang samt Platz zwei und 46 Punkten zurückblicken. Mit Leader Sturm holte die beste Defensive um Aleksandar Dragovic (19) die meisten Ligasiege (14.). Mit den zwölf ungeschlagenen Pflichtspielen setzte Violett ein starkes Statement an die Konkurrenz. „Mich freut es, wie flexibel wir in kurzer Zeit in unserem Spiel geworden sind.“, lobt Helm. Mit der Teilnahme an der Meistergruppe hat man das erste Etappenziel erreicht, am Saisonende will Austria auf einem Platz für’s internationale Geschäft landen.