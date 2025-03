Militär-Profis, die für Recht und Ordnung sorgen

Vom Personenschutz hin zu Ermittlungsdiensten

Er ist mit seinem Team für Einsätze in Tirol und Vorarlberg zuständig. Auf Kommando sind sie aber auch bei Vorhaben in ganz Österreich sowie im Ausland im Einsatz. Diese reichen von Sicherheits- sowie Ordnungsdiensten bei Großveranstaltungen wie der „Airpower“, dem „Großen Zapfenstreich“ in Innsbruck oder Angelobungen über Personenschutz für nationale und internationale Personen im Interesse des Bundesheeres bis hin zu Ermittlungs- und Polizeiaufgaben in Auslandseinsätzen.