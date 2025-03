Kreuzmayr geht ohne Anti-Falten-BH nie ins Bett

Sie wisse natürlich, dass sie mit ihrer Kinnmaske „lustig“ ausschaue, so Kreuzmayr weiter. „Aber das Ganze ist super für die Jawline, das strafft das Gesicht. Und ich fühl mich da so schön eingepackt“, es sei nicht so unbequem, wie alle glauben, so die Influencerin, die bis vor wenigen Jahren als Volksschullehrerin gearbeitet hatte, weiter.