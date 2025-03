Herren-Slalom in Hafjell – ab 9.30 Uhr LIVE

Im heutigen Slalom (9.30/12.30 Uhr) haben die ÖSV-Männer die nächste Gelegenheit auf den ersten Weltcupsieg in der laufenden Saison. Die Erwartungen sind zumindest bei Feller aber gedämpft. „Ich habe in der letzten Woche sehr viel Zeit in der Waagrechten verbracht. Es wird langsam wieder“, sagte Feller, der am Freitag erstmals seit zwei Wochen wieder Schwünge gezogen hatte. „Es ist nicht mehr so, dass ich krank bin, aber vom Energielevel bin ich definitiv noch nicht bei 100 Prozent.“ Deshalb wolle er in dieser Situation auch nicht von einem Sieg sprechen, ein Podestplatz sei das Ziel.