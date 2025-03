J.-M. Riiber beendet Karriere überraschend sofort!

„Ich bin so, so müde und mache viele Fehler, es fühlt sich so richtig für mich an, hier aufzuhören und dieses fantastische Kapitel abzuschließen. Ich bin glücklich mit der Entscheidung und mit allem, was ich erreicht habe“, sagte der u.a. 78-fache Weltcup-Sieger Riiber.