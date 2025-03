Alkolenker warf Scheibe ein und flüchtete

Gegen 23 Uhr warf ein 33-jähriger Bulgare in Salzburg-Maxglan nach einem Lokalbesuch in Maxglan eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und flüchtete mit einem Auto. Das war keine gute Idee, denn der Mann hatte getrunken. Polizisten hielten ihn kurz darauf an und kontrollierten ihn.

Dabei verlief der Alkovortest positiv. Einen Alkomattest verweigerte der 33-Jährige. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, und er wird angezeigt.