Rossis letzter Rekord ist in Argentinien fällig

Valentino Rossi ist auch mehr als drei Jahre nach seinem Rücktritt die Lichtgestalt des internationalen Motorradsports. Ein Kapitel seiner Karriere dürfte am Sonntag beim Grand Prix von Argentinien (19 Uhr, live auf ServusTV) aber für immer in der Dunkelheit verschwinden. Der letzte im aktuellen MotoGP-Kalender noch aufrechte Rennrundenrekord des Altmeisters – aufgestellt bei seinem Sieg 2015 – wird wohl ausgelöscht. Die Latte liegt bei 1:39,019 Minuten, wurde schon am Freitag im Training von 21 der 22 Fahrer unterboten.