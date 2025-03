Wie es in den USA mit TikTok weitergehen soll

Tiktok hätte nach einem US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Jänner von dem in China ansässigen Eigentümer Bytedance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch US-Präsident Donald Trump räumte eine Gnadenfrist von 75 Tagen ein, die am 5. April abläuft. Er stellte auch eine Fristverlängerung in Aussicht – obwohl es dafür in dem Gesetz keine Grundlage gibt.