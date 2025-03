Wo die Gebrüder Weiss jetzt Gas geben wollen

Mehr Digitalisierung bei Lieferungen

In Zukunft will Senger-Weiss noch mehr auf Digitalisierung setzen. Wie bei einem in einem Onlineshop bestellten Paket sollen auch große Kunden ihre Sendungen genau verfolgen können und immer am Laufenden bleiben, wo sich das Paket gerade befindet. Auch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz ist ein Thema. Zudem investiert das Unternehmen dreistellige Millionenbeträge in Photovoltaik und Co. Aktuell beschäftigt man in Österreich über 3000 Mitarbeiter. Diese Zahl konnte man trotz Herausforderungen zuletzt halten.