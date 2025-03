Ukraine-Gespräche: Russen lehnen US-Gesandten ab

„Gemeinsam werden wir den Weg zu einem Frieden ebnen“, kündigte US-Präsident Donald Trump im November bei der Nominierung seines Ukraine-Beauftragten Keith Kellogg an. Doch just an den bisher zwei wichtigsten Treffen mit hochrangigen Vertretern Russlands und der Ukraine in Saudi-Arabien nahm der ehemalige Generalleutnant nicht teil. Nun ist klar, warum er fehlte.