Rapid: Auch UEFA-Veto trübte die Party nicht

Der sich wohl erst legen wird, wenn Rapid auch am Sonntag gegen den GAK in der Liga die Meistergruppe fixiert. Klauß: „Da geht es um die weitere Saison. Der Europacup ist nur eine Zugabe.“ Für Rapid aber eine lukrative – jetzt hat man in der Conference League schon 11,3 Millionen Euro an Prämien eingenommen.