Rapids Chancen-Wucher: „War natürlich nicht schön“

Rapid ließ am Donnerstagabend zahlreiche Torchancen liegen, zog am Ende dennoch ins Conference-League-Viertelfinale ein. „Das war natürlich nicht schön“, haderte auch Matthias Seidl mit der Chancenverwertung gegen Banja Luka. Was Rapids Mittelfeldmann nach dem 2:1-Sieg sonst noch zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!