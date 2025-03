Verlust des Geruchssinns: So wirkt Riechtraining

Anleitung zum Riechtraining

Im Prinzip eignen sich alle Stoffe, die eine für normal riechende Personen gut wahrnehmbare Duftintensität verströmen. Man könnte etwa aromatische Lebensmittel, wie Kaffee, Tee, Gewürze, Früchte etc., verwenden. Da jedoch das tägliche Üben wichtig ist und der Zeitaufwand für die Vorbereitung möglichst gering gehalten werden sollte, empfehlen die Experten die Verwendung fertiger Duftstoffquellen in Form von Aromaölen – jedoch nur in hochwertiger Form.