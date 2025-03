Grazer erledigen ein Drittel der Wege mit dem Auto

Eine neue Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) belegt das, was man im Alltag sowieso bemerkt: Am Land werden viel mehr Wege mit dem Auto zurückgelegt als in Graz. Sowohl was den Autobesitz als auch was die Wege betrifft, liegen die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Südosteiermark an der Spitze: 726 bzw. 725 von 1000 Einwohnern besitzen ein Fahrzeug – deutlich mehr als vor 20 Jahren, wo es rund 580 waren. Auch in Weiz, Deutschlandsberg, Voitsberg und Leibnitz entscheiden sich die Bewohner zu 63 Prozent für das Auto. In Graz besitzen nur noch 467 von 1000 Einwohnern einen Pkw.