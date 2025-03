„Unfair!“ Liverpool hadert nach bitterem CL-Drama

„Es fühlt sich unfair an, schon auszuscheiden. Man steht an der Tabellenspitze und trifft dann auf eine so gute Mannschaft wie PSG. Aber das ist auch das Schöne am Fußball. Jeder auf der Welt hat dieses Spiel genossen“, meinte Trainer Arne Slot bei „Prime Video Sport“. „Es war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war. Unglaubliche Leistung, vor allem im Vergleich zur letzten Woche.“