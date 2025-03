Konferenz mit Bayern, Liverpool und PSG ab 21 Uhr

Zwei Heim-Blamagen

Sowohl die Bayern als auch Bayer erlitten am Wochenende in der Meisterschaft Heim-Blamagen gegen Liga-Nachzügler. Während die Münchner dem VfL Bochum 2:3 unterlagen, zog Leverkusen gegen Bremen mit 0:2 den Kürzeren. Schwerer wiegt in der Partie aber die Verletzung von Wirtz, der mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk mehrere Wochen pausieren muss. Bayer-Trainer Xabi Alonso gab sich dennoch kämpferisch. „Wir müssen wieder an uns glauben“, forderte der Spanier.