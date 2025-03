Rauf auf die Planai – und dabei Olympia im Blick

Dienstag Mittag erwischte die „Krone“ Johanna Hiemer im Auto. Am Weg in die traute Heimat nach Schladming zum Weltcup der Skibergsteiger. Auf die Frage nach dem Wohlbefinden kam die schnelle Antwort: „Leider nicht so gut, wie man an meiner Stimme hört“, seufzte die 30-Jährige durchs Telefon. „Meine ganze Familie war krank, ich habe Belastungshusten gehabt. Ich habe bis gestern noch gehofft, dass ich es früh genug abgefangen habe.“