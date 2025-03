Russen versuchten Sturm auf Stadt durch Gasröhre

Die Ukraine will die Landstriche in Kursk als Faustpfand verwenden, um in Verhandlungen eigene Gebiete zurückzubekommen. Der Kreml lehnt Verhandlungen über Kursk kategorisch ab und hat angekündigt, alle nach Russland eingedrungenen ukrainischen Soldaten zu vertreiben oder zu töten. Selbst hält das russische Militär rund ein Fünftel des ukrainischen Gebiets besetzt.