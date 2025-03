Derby-Joker: „Mir wurde schwarz vor Augen“

„Ich hab durchlaufen können. Es war ein Riesensprint, danach wurde mir schwarz vor Augen„, ließ Lukas Gabbichler die 94. Minute im Zweite-Liga-Derby gegen die Vienna nochmals durch den Kopf rattern. In der Nachspielzeit war dem Steirer ein Licht aufgegangen - per Seitfallzieher, also megaspektakulär, krönte er nach Lattenkracher von Strunz die letzte Aktion mit dem 2:1-Siegestreffer für den FAC, der sich wohl schon jetzt auf das nächste Duell mit der Vienna freut. Erstens, weil der älteste Fußballklub des Landes Zuschauermagnet ist (gestern 1800 auf dem FAC-Platz), und zweitens, weil die Döblinger zu einem „Lieblingsgegner“ der Floridsdorfer geworden sind, die gestern den vierten Sieg in den letzten sechs Duellen feierten, dabei nur einmal verloren.