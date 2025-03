Ausgemustert! Die späte Revanche des Martin Oraze

Mit ehemaligen Profis wie Martin Oraze, Stefan Bacher, Benji Petrik, Franz Wilfan, Martin Pewal oder Philipp Kreuzer hat Steindorf in der Division I im Kärntner Eishockey sehr viel Erfahrung. Und konnte das auch jetzt im Finalduell mit Althofen ausspielen. In einem engen Duell holte man die Siege auch wegen des starken Powerplays. „Das haben wir speziell trainiert, bei fünf gegen fünf war’s gegen Althofen immer ausgeglichen“, sagt Sportchef Armin Ratz. Mit Erfolg: Vier der zehn Finaltore wurden in Überzahl erzielt. Damit holte man mit dem 3:0 in der Serie den dritten Titel in Folge – und ist mittlerweile schon seit 15 (!) Play-off-Partien unbesiegt.