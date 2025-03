LIVE ab 17 Uhr: LASK trifft auf die WSG Tirol

Gegen die Tiroler sind die Oberösterreicher seit vier Begegnungen ungeschlagen, drei davon wurden gewonnen. Schopp lobte aber die Arbeit von Trainer Philipp Semlic in Wattens. „Das ist eine superspannende Mannschaft, die Punkte liegen gelassen hat.“ Auch bei seinem eigenen Team macht der 51-Jährige Fortschritte aus. „Wir sind entschlossener und bekommen die Jungs in bessere Positionen. Wir hatten lange mit verschiedenen Themen zu tun, aber wir entwickeln uns in die richtige Richtung“, sagte Schopp.