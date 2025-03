Mopedlenker (15) stürzte fünf Meter in den Bach

Am Mittwochabend kam ein junger Lenker aus unklarer Ursache in Naas (Bezirk Weiz) von der Straße ab und rutschte unter der Leitplanke durch. Der 15-Jährige wurde von der Feuerwehr Weiz mittels Kran geborgen – er klagte über Schmerzen an der Wirbelsäule. Man brachte ihn ins LKH Graz.