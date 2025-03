Wie Gauner mit simplem Trick kleinen Ort betrogen

Ginge es um eine Kleinigkeit, hätte man in Hagenbrunn im Bezirk Korneuburg sicher Firmen der Region betreut. Beim Megaprojekt einer neuen Schule mit Millionen an Gesamtkosten war dann doch ein Konzern dabei, der bereits am Palmenhaus in Wien arbeitete und mit einer ebenen 1500-Quadratmeter-Glasfassade viel Furore machte.