Lieben Sie den Fasching auch so sehr wie ich?

Endlich ist er wieder vorbei. Wenigstens für ein Jahr. Nicht, dass ich den Fasching den Faschingsliebhabern nicht gönnen würde. Aber er drängt sich ungefragt auch in das Leben von Faschingsgleichgültigen wie mir, in Form von Lärm und schlechter Musik, Straßensperren und Umfahrungen, Alkoholkontrollen (die mir nicht gelten, aber dennoch mich treffen), vor allem aber durch Freundschaftsbezeugungen von wildfremden Maskierten, die Zivilsten wie mich auf offener Straße für ihren Fasching begeistern wollen. „Steck dir doch auch eine rote Pappnase auf!“, sagte am Rosenmontag ein Schulfreund zu mir und „Mach einfach mit, dann geht es leichter!“. Wenn alle bei allem mitmachen würden, was sie nicht mögen, nur damit es leichter geht, dann wäre die Welt ein noch düsterer Ort, als sie ohnehin schon ist.