Positivität zum Weltfrauentag: Frauenpower feiern!

Der Weltfrauentag steht ganz im Zeichen der Gleichstellung des weiblichen Geschlechts. In diesem Forum möchten wir die Frauen aber nicht in die Opferrolle stellen und über ungerechte Gehälter oder gesellschaftliche Probleme sprechen, sondern die positiven Dinge hervorheben, die die Frauen in unserem Umfeld so stark und unverzichtbar machen.