Vier Power-Frauen unter 25 mischen Wirtschaft auf

Vom Model zur Krankenpflegerin

Mit 21 wagte Nadine Pfaffeneder den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die Nadine GmbH, die individuelle Betreuung und Pflege anbietet. Während der Covid-19-Krise brach sie ihr Lehramtsstudium ab, da es sie nicht erfüllte. „Modeln und Kellnern konnte ich nicht mehr, also habe ich die Ausbildung zur Heimhilfe gemacht“, erzählt sie. Heute leitet sie mit ihrem neunköpfigen Team ein innovatives Unternehmen in Wien. Ihr Ziel: In zehn Jahren einer der größten Anbieter in Österreich zu sein und die Branche neu zu definieren.