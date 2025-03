Eisbären wählten Ländle-Gegner fürs Viertelfinale

Zeller gewannen alle Duelle in dieser Saison

Bregenzerwald schloss zwar den Grunddurchgang nur auf Platz zwölf ab, kam danach aber so richtig in Fahrt und gewann Qualirunde B und in weiterer Folge sein Pre-Playoff-Duell gegen Gröden mit 2:1. Für die Vorarlberger ist es die zweite Viertelfinal-Qualifikation in Folge und insgesamt ihre zweite Teilnahme an dieser Runde. Die Zeller gewannen alle drei Duelle in der laufenden Saison.