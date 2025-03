„Leichter wird’s mit dem Alter sicher nicht“

Bleibt ab Dienstag also nur mehr ein Salzburger aus dem ursprünglichen Trio übrig: Team-Fixstern Manuel Wildhölzl. Der Mittersill-Weitenjäger reist erst am Tag der Eröffnung an und grinst: „Leichter wird’s nicht mit zunehmendem Alter.“ Trotzdem hat er auch als 41-Jähriger hohe Ansprüche an sich selbst und seine Leistung.