Droh-Mail von Musk-Behörde ging sogar an Italiener

„Wir haben uns an die offizielle Stelle, mit der wir in nationalen Angelegenheiten zusammenarbeiten, gewandt, da wir festgestellt haben, dass dieselbe Situation auf allen US-Stützpunkten in Italien eingetreten ist. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir überlegen, wie wir weiter vorgehen“, so der Gewerkschaftskoordinator des italienischen Personals in Aviano, Roberto Del Savio.