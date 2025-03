Fritz-Freundin „wurde in Mexiko fast entführt“

In ihrer Instagram-Story gewährte die 27-Jährige ihren Fans Einblicke in ihre Reisen um die Welt und all die Erlebnisse, die sie hinter sich gebracht hat. Neben mehreren Lebensmittelvergiftungen und Geschichten über Space-Brownies in Amsterdam und Einbruchsversuchen in London berichtete Riddle außerdem von einem Mann, der ihr in Acapulco offenbar aufgelauert hat.