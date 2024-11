Tennis-Traumpaar erlebt wahren Urlaubs-Albtraum

„Bitte bleibt einfach in einem Hotel“

Ein weiteres Foto von ihr zeigt die Eingangstür, hier wurde offenbar die Sicherheitskette des Schlosses entfernt. „Airbnb ist SO unsicher. Sie werden in vielen Städten absichtlich ins Visier genommen. Häuser sind nett für längere Aufenthalte, aber bitte bleibt einfach in einem Hotel, vor allem, wenn du allein oder nur mit Mädchen reist“, betont Riddle. Nachsatz: „Ich habe mir geschworen, nach meinen vergangenen Erfahrungen nie wieder in einem zu übernachten und habe meine Lektion offensichtlich nicht gelernt.“