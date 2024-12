Fritz-Freundin Riddle: „Kämpfte um mein Leben“

Blumenstrauß und Shirt aus Miami

Ihren Instagram-Storys zufolge befindet sich die US-Amerikanerin mittlerweile wieder zu Hause, hing vor wenigen Tagen jedoch noch am Tropf. Auch wenn sich Fritz nicht persönlich um seine arme Herzdame kümmern kann, so ließ er sie wenigstens wissen, dass er an sie denkt. Neben einem großen Blumenstrauß ließ der Tennis-Star seiner Freundin ein T-Shirt mit der Aufschrift „Mein Bauch tut weh, aber ich bin wirklich tapfer“ zukommen. Bleibt Riddle zu wünschen, dass das Erste-Hilfe-Paket aus Miami Wirkung zeigt ...