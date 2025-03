Ex-Sturm-Kicker „löscht Zlatan von der Tafel“

Welches Potenzial im jungen Offensivspieler steckt, weiß man in Österreich natürlich längst – immerhin war der 22-Jährige ein Leistungsträger bei Double-Sieger Sturm Graz. In Frankreich wird nun darüber spekuliert, ob er PSG-Star Ousmane Dembele sogar noch die Torjägerkanone abluchsen kann. Dieser liegt derzeit mit 18 Toren in Führung.