Serena Williams steigt bei Basketball-Team ein

„Ich habe immer gesagt, dass Frauensport eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit ist“, betonte Serena Williams, die sich bei der Gestaltung künftiger Trikots und beim Merchandising aktiv einbringen will. Das Team der Toronto Tempo soll ab 2026 in der WNBA spielen. In der Männer-Liga NBA sind aus Kanada die Toronto Raptors, das Team des Wieners Jakob Pöltl, dabei und gewannen 2019 die Meisterschaft.