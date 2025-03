Bärnbach: Feuerwehr fand erschlagenen Kameraden

Stilles Gedenken an getöteten Kameraden

Vor dem Rüsthaus hängt an diesem frühlingshaften Rosenmontag die schwarze Flagge. Für den Abend hat man spontan eine kleine Gedenkfeier organisiert, erzählt Bürgermeister Jochen Bocksruker. „Was geschehen ist, ist unvorstellbar“, sagt er mit brüchiger Stimme. Kurzfristig habe man sogar überlegt, die Aktivitäten am Faschingdienstag einzustellen, doch zumindest das Programm in der Volksschule will die Gemeinde wie geplant abhalten. „Was können die Kinder dafür, wenn so etwas Schreckliches passiert?“, sagt Bocksruker.