Auto von Senior landet nach heftigem Crash am Dach

Spektakulärer Unfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: In Niederndorf (Bezirk Kufstein) kam es im Bereich einer Kreuzung zu einer heftigen Kollision zweier Fahrzeuge. Das Auto eines Einheimischen (63) überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und kam im angrenzenden Feld am Dach liegend zum Stillstand.