LIVE: Zwei ÖSV-Hoffnungen sind im Finale mit dabei

Langläufer Benjamin Moser hat sich bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim für das Viertelfinale im Skating-Sprint qualifiziert. Der Tiroler schaffte es am Donnerstag im Prolog als 23. als einziger Österreicher in die Top-30, Michael Föttinger (45.) und Lukas Mrkonjic (128.) scheiterten klar.